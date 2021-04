O músico Alex D'Alva Teixeira recorreu à sua página de Instagram, no sábado, 24 de abril, para dar destaque a um episódio de racismo de que foi vítima no metro de Lisboa.

No vídeo que publicou na rede social, o artista mostra uma mulher sentada no metro e com a sua mala a ocupar o lugar que estava a seu lado. Ao tentar pedir para que tirasse a mala para se poder sentar, a mulher respondeu sempre a Alex em alemão e fez de conta que não estava a perceber o que o artista lhe dizia.

"Quero começar este post por confessar que o estou a fazer com alguma hesitação. Quando situações como esta acontecem, muitas vezes as pessoas que passam por uma experiência semelhante à que vivi esta manhã são imediatamente acusadas de querer chamar a atenção. Foi devido a todas as conversas que fui tendo ao longo do dia que percebi o quão importante é fomentar um diálogo saudável sobre o facto de algo assim continuar a acontecer em 2021", escreveu Alex Teixeira ao mostrar tal episódio no Instagram.

"Até posso dizer que pensava que o que se tinha passado não tinha sido 'nada de especial', sobretudo em comparação com episódios anteriores da minha vida. Mas cada vez que escrevia esta resposta apercebia-me de que já tinha normalizado comportamentos que não deveríamos nunca normalizar, e é por ser importantíssimo denunciarmos injustiças que estou a escrever sobre o que sucedeu", acrescentou.

"[...] Lamento ter vivido este episódio em pleno 2021. Pior: lamento tê-lo vivido na véspera do dia em que se comemora a revolução que trouxe a liberdade a todos os habitantes deste país. Não foi realmente para isto que se fez o 25 de abril", continuou.

Na mesma publicação, Alex relata detalhadamente o que viveu naquele momento, destacando, indignado: "Não vale a pena alegar que é um mero preciosismo relacionado com o distanciamento social: este foi um caso claro de racismo".

Perante a partilha, foram muitas as figuras públicas que rapidamente reagiram na caixa de comentários e mostraram o seu apoio ao músico.

E entre as reações, destacam-se as palavras de Nuno Markl, que fez questão de partilhar o vídeo de Alex na sua página de Instagram.

"Esta manhã um post meu sobre um cobertor e até mesmo um sobre cadelas e arte bonita conseguiram gerar alguma tensão e revolta. Então e que tal agora uma coisa realmente digna de revolta? Se forem ao Instagram do Alex Teixeira, ele tem tudo o que lhe aconteceu explicado ao pormenor. [...] Isto acontece, na Lisboa do século XXI. E merece uma boa reflexão. Sobretudo hoje", disse o animador das manhãs da Rádio Comercial.

