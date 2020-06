A notícia da morte do ator Pedro Lima, este sábado, dia 20, deixou o país em choque. O artista, que gravava atualmente para a novela 'Amar Demais', da TVI, perdeu a vida na Praia do Abano, no Guincho, aos 49 anos.

Deixou cinco filhos e a mulher, Anna Westerlund. À família, juntaram-se inúmeros rostos conhecidos que pelas redes sociais choraram a perda de um dos artistas mais acarinhados do grande público.

Cristina Ferreira mostrou-se inconsolável. "Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz. Um grande beijinho no coração à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada".

"Fdx. Inacreditável. Em choque. Fdx que bom gajo", escreveu César Mourão.

"Absolutamente em choque.Um tipo afável, sempre disponível, trabalhador.Tão bom gajo. Descansa em paz, Pedro", escreveu Pedro Ribeiro.

Também Fernando Rocha partilhou desta dor: "Que dia triste, como pode ser? Estou chocado com a notícia, o Pedro? Mas ele vendia saúde. Sinceramente o mundo é mesmo injusto.DESCANSA EM PAZ MEU BOM AMIGO".

Iva Domingues dedicou palavras de carinho à família do ator. "É assim que te vou recordar. Caramba, Pedro. Ana, um abraço a ti e aos miúdos".

Fernanda Serrano, colega e amiga de longa data, mostrou-se sem palavras para a tragédia. "Tu eras o amigo que me dava a mão. O que estava sempre lá. Tinhas sempre a palavra certa. Não te irei conseguir retribuir nunca a amizade, o carinho, o exemplo! O meu herói! O nosso herói! Levaste o meu coração contigo".

"Ainda em choque com a notícia... Neste momento penso na família e na sua dor. Esta é uma perda inesperada, incompreensível e injusta. Ficamos todos mais pobres sem o Pedro", desabafou Diogo Infante.

"Para além de todas as qualidades que sabemos que este homem maravilhoso tem, há facetas de ator que poucos viram... aqui vai uma... Deus escreve direito por linhas tortas e está a levar muitos, e está a levar os melhores, está nos a escapar qualquer coisa muito importante. Até já Anjo da Paz, Pedro Lima", foram as palavras de Alexandra Lencastre.

Maria João Bastos mostrou-se incrédula com a notícia. "Querido Pedro! Que dor, que notícia impossível de aceitar! Descansa em paz meu amigo".

