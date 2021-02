Este domingo, dia 14, celebrou-se o Dia de São Valentim, data que foi particularmente sentida por Anna Westerlund, mulher de Pedro Lima. Não ficando indiferente à ocasião, esta partilhou uma fotografia onde aparece com o ator, referindo na legenda:

"Hoje queria ter sonhado contigo. Sonho muitas vezes. Dia piroso este, dizíamos, mas tinhas sempre um presente always sexy para mim. Éramos bons nisso, no olhar nos olhos, nos beijos, a dar a mão, a adormecer em conchinha e a acordar enrolados um no outro", afirma.

"Na vida não nascemos nem morremos só uma vez. A tentar fazer deste morrer e nascer de novo a maior aprendizagem da minha vida. Escolher alimentar os meus dias com a presença do amor e não com a ausência da presença. Às vezes consigo. Um dia (aos poucos) vou voltar a ser feliz", completou.

Recorde-se que o artista morreu no dia 20 de junho de 2020.

