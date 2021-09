Tim Donnelly, ator que se tornou conhecido na série 'Emergency', onde deu vida a Chet Kelly, morreu aos 77 anos de idade, noticia o The Hollywood Reporter.

A publicação avança que o artista faleceu na sua casa em New Mexico devido a complicações de uma cirurgia a que foi submetido, contou o irmão mais velho, o realizador Dennis Donnelly.

O Museu Los Angeles County Fire confirmou também a morte através de uma homenagem que partilhou no seu website, esta quinta-feira, 23 de setembro.

"É com uma profunda tristeza que anunciamos a morte repentina do nosso amigo, Tim Donnelly, a 17 de setembro. O Tim, como vocês sabem, deu vida a Chet Kelly no programa 'Emergency', para além de outros papéis durante a sua carreira de ator", lê-se.

Note-se que Tim chegou a surgir em mais produções como 'The Virginian', 'Hawaii Five-0', 'Project U.F.O.', 'Dragnet 1967' e 'Adam-12'.

