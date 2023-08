Ron Cephas Jones, ator conhecido por ter dado vida à personagem de William Hill na série 'This Is Us', morreu. Tinha 66 anos.

Um representante do artista confirmou a morte à revista People este sábado, 19 de agosto: "O amado e galardoado ator Ron Cephas Jones morreu aos 66 anos devido a um problema pulmonar de longa data", informa-se.

"Ao longo da sua carreira, a sua beleza, generosidade, gentileza e coração foram sentidos pelas pessoas que tiveram a sorte de conhecê-lo", continua.

"Começou a sua carreira no Nuyorican Poets Cafe e o seu amor pelo palco prevaleceu, incluindo na performance nomeada para um Tony e Drama Desk Award, 'Clyde's', na Broadway", destaca-se ainda.

"A beleza interior do Ron e a sua alma ficaram evidentes ao grande público na sua performance em 'This Is Us'", completa o comunicado, notando-se que de luto ficou a filha, Jasmine Cephas Jones.

Leia Também: Morreu o rapper Young Capone. Tinha 35 anos