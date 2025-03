Joshua Blackledge, conhecido tiktoker com mais de um milhão de seguidores na rede social, morreu em sua casa, na Carolina do Norte, no dia 18 de março, de acordo com a E! News. O jovem tinha 16 anos.

"O Joshua era um caloiro da West Carteret High School, onde fazia luta livre e atletismo", pode ler-se no obituário partilhado pela Noe-Brooks Funeral Home.

"Ele tinha uma paixão por atividades ao ar livre e amava estar perto da água, fosse a pescar ou a passear de barco com os amigos. Também amava carros e camiões".

Os seus entes queridos acrescentaram que Joshua gostava de ajudar a sua mãe, Jackie Blackledge, na cozinha, na jardinagem, no trabalho no quintal e que "ele tinha um espírito enérgico", frequentemente conhecido por entreter os outros com cambalhotas para trás.

"O Joshua será lembrado por aqueles que o conheceram pelo seu entusiasmo e amor à vida", lê-se ainda. "Que a sua memória traga conforto a todos que lamentam a sua morte".

Além da mãe, Joshua deixa o seu pai, Jonathan Blackledge, e o irmão, Josiah Blackledge.

Nenhum outro detalhe, incluindo a causa da morte de Joshua, foi partilhado publicamente neste momento. O E! News entrou em contato com a polícia e o legista para comentar, mas não obteve resposta.

@f30joshh bae thought she could do my hair original sound - ?‍️

Leia Também: Revelada causa da morte do filho de Brett Gardner, jogador dos Yankees