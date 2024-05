Morgan Spurlock morreu na passada quinta-feira, dia 23 de maio, aos 53 anos, vítima de complicações relacionadas com um cancro com que foi diagnosticado. A informação foi divulgada pelo irmão do realizador através de um comunicado enviado à imprensa norte-americana.

"Foi um dia triste, quando nos despedimos do meu irmão Morgan. Ele deu-nos muito através da sua arte, de ideias e de generosidade. O mundo perdeu um verdadeiro génio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado com ele", escreveu Craig Spurlock, citado pela revista People.

Morgan Spurlock ficou conhecido por realizar o documentário 'Super Size Me', em 2004. O filme chegou a ser nomeado para o Óscar de Melhor Documentário e mostra as consequências de comer na cadeia de restaurantes McDonald's durante um mês.

O realizador era o próprio sujeito do documentário, comendo apenas 'fast-food' durante aquele período. No final desse mês, tinha ganhado mais de 11 quilos e sofria de depressão e problemas hepáticos.

Realizou outros filmes conhecidos como 'Where in the World Is Osama Bin Laden', 'The Greatest Movie Ever Sold' e 'Super Size Me 2: Holy Chicken'. Também realizou 'This Is Us', o filme documental sobre os One Direction.

Siga o link

Leia Também: Luís Aleluia morreu há 11 meses. Viúva diz que "o tempo não cura tudo"