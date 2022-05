Morreu na passada quinta-feira, 26 de maio, George Shapiro. Tinha 91 anos.

A notícia foi tornada pública este domingo, 29 de maio, com várias personalidades do meio artístico a lamentarem a perda.

George Shapiro foi produtor executivo de 'Seinfeld' e agente de vários atores.

O produtor, dono da empresa Shapiro/West & Associates, era ainda conhecido como um 'caça talentos'. Ajudou a criar programas como 'The Steve Allen Show', 'That Girl' e 'Gomer Pile' e foi responsável pela produção de projetos como 'Comedian', 'If You’re Not in the Obit' ou 'The Super Bob Einstein Movie'.

