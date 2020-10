Spencer Davis, fundador da banda The Spencer Davis Group dos anos 60, morreu esta segunda-feira. Tinha 81 anos.

Uma notícia que foi confirmada ao TMZ por uma fonte da família, que contou que o músico morreu pacificamente, num hospital da Califórnia, de insuficiência cardíaca após a batalha contra uma pneumonia.

Davis contou com uma grande carreira de seis décadas e a fonte destacou o quando o artista vai fazer falta aos amigos, família e entes queridos.

O músico formou a banda britânica com o seu nome em 1963, onde se apresentava na guitarra, Pete York na bateria, e recrutou na altura Steve Winwood para cantar e o irmão de Steve, Muff, para tocar baixo.

Não demorou muito até o grupo lançar o primeiro tema, 'Keep on Running', em 1965, seguido por outra música, 'Somebody Help Me', em 1966.

No ano seguinte, recorda o TMZ, a banda The Spencer Davis Group lançou a faixa mais famosa, 'Gimme Some Lovin', e 'I'm a Man'. Os singles venderam mais de um milhão de cópias e alcançaram o disco de ouro.

O grupo separou-se em 1969 após seis anos juntos. Depois Davis embarcou numa carreira a solo.

O artista deixa três filhos, Lisa , Sarah e Gareth, e cinco netos.

