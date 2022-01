Morreu o cantor e ator Meat Loaf, na noite de quinta-feira, 20 de janeiro, aos 74 anos. A mulher do artista, Deborah, estava a seu lado, como informou o agente de longa data, Michael Greene, ao Deadline.

Em nome da família, comunicou ainda que as filhas do cantor, Pearl e Amanda, assim como os amigos mais próximos tiveram a oportunidade de passar algum tempo com Meat Loaf e de se despedirem do artista nas suas últimas 24 horas de vida. Até à data, a causa da morte não foi revelada.

"Sabemos o quanto ele significou para muitas pessoas e realmente apreciamos todo o amor e apoio enquanto passamos por este momento de dor pela perda de um artista tão inspirador e um homem bonito", disse a família de Meat Loaf em comunicado. "Do coração dele para as vossas almas, não parem de rockar", acrescentaram.

Ao longo da carreira, Meat Loaf - de canções como 'I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)' - conquistou vários sucessos, entre os quais com o álbum 'Bat Out Of Hell', que está entre os 35 mais vendidos da história dos EUA.