Snoop Dogg está de luto. O irmão mais novo do rapper, Bing Worthington, morreu na passada quinta-feira, dia 15 de fevereiro, aos 44 anos. A informação foi confirmada pelo artista.

Snoop publicou, nas redes sociais, vários vídeos com imagens do irmão e nas legendas escreveu frases como "diz 'olá' à avó por mim", "sempre a fazer-nos rir" e "de novo ao lado da mamã".

De acordo com as autoridades policiais, citadas pela NBC News, a divulgação da causa da morte continua "pendente dos resultados do relatório da autópsia".

Vale lembrar que ainda no mês passado, a filha de 24 anos de Snoop Dog, Cori Broadus, sofreu um AVC.

Veja abaixo as partilhas feitas pelo rapper a propósito da morte do irmão.

