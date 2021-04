Agnaldo Timóteo, cantor, compositor e político brasileiro, morreu aos 84 anos de vida, vítima de Covid-19, notícia a revista Quem.

Segundo a publicação, o artista encontrava-se internado desde o dia 17 de março no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, contudo, não conseguiu resistir à doença.

A morte foi confirmada através de um comunicado enviado à imprensa: "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A Família informa que a Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor!".

Recorde-se que em 2019, o artista também esteve hospitalizado três meses depois de ter sofrido um AVC.

Leia Também: Rapper DMX em "estado vegetativo" após sofrer ataque cardíaco