Morreu Mira Calix, DJ, produtora e compositora. A artista, conhecida por ter deixado a sua marca na música eletrónica, tinha apenas 52 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada pela produtora Warp Records.

“Estamos devastados com a morte da nossa querida Mira Calix. A Mira não era apenas uma artista e compositora extremamente talentosa, ela também era um ser humano bonito e carinhoso que marcou a vida de todos os que tiveram a honra de trabalhar com ela", realça o comunicado.

Mira Calix ficará na memória por ter produzidos álbuns como 'Absent Origin' ou 'One on One'.

As causas da morte permanecem ainda por apurar.

