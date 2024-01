Melanie Safka, artista que ficou conhecida como a 'primeira-dama do Woodstock' por ter tocado no conhecido festival, em 1969, com apenas 22 anos, morreu. Tinha 76 anos.

Os filhos da cantora - Leilah, Jeordie, e Beau Jarred - confirmaram a morte esta quarta-feira, 24 de janeiro, através de uma publicação no Facebook.

"Esta é a publicação mais difícil de escrever para nós e há tantas coisas que queremos dizer. Primeiro, não há uma forma fácil de revelar isto... A mãe morreu, em paz, passando deste mundo para o outro no dia 23 de janeiro de 2025", lê-se.

A causa da morte não foi no entanto revelada.

