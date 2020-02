"É com tremenda tristeza que os meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas deixou-nos hoje aos 103 anos de idade", confirmou o filho do ator, Michael Douglas, num comunicado enviado à revista People, esta quarta-feira.

"Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da Era de Ouro dos filmes que viveu bem os seus anos dourados, um humanitário, cujo compromisso para com a justiça e para com as causas em que acreditava criou um padrão a que todos podemos aspirar", continua o comunicado.

Não é avançada a causa de morte de Kirk Douglas, que sofreu um ataque cardíaco em 1996. O ator era casado há 65 anos com Anne Buydens, e deixa três filhos: Michael [na imagem com o pai, Kirk, e com o filho, Cameron], Joel e Peter.

Como ator e filantropo, Kirk Douglas foi nomeado três vezes para Óscares da Academia de Hollywood, recebeu um Óscar Honorário, em 1996, e a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das maiores condecorações civis nos Estados Unidos.

Kirk Douglas em 1967© Getty Images

"A vida de Kirk foi bem vivida, e deixa um legado no cinema que vai perdurar pelas gerações futuras, e uma história como filantropo de renome, que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta", acrescentou Michael Douglas. "Deixem-me terminar com as palavras que lhe disse no último aniversário e que continuam verdadeiras. Pai, eu amo-te tanto e tenho tanto orgulho em ser teu filho".

Kirk Douglas era uma das últimas estrelas do Hollywood clássico e participou em mais de 70 filmes, entre eles 'Champion' (1949), 'Paths of Glory' (1957) ou 'Spartacus' (1960), escrito por Dalton Trumbo.

O ator norte-americano também recebeu o prémio Cecil B. DeMille, em 1968, que reconhece os artistas que tiveram um grande impacto no mundo do entretenimento, e o prémio honorário da Guilda dos Atores (SAG), em 1998.

Kirk a receber prémio honorário dos SAG. Atrás, emocionada, está Janet Leigh, atriz de 'Psycho' (1960) ou 'Touch of Evil' (1958), que morreu em 2004.© Reuters

Kirk Douglas, considerado uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, fez uma das últimas aparições em público na cerimónia dos Globos de Ouro de 2018.

[Notícia atualizada às 01h00]