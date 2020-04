Morreu o ator de 'The Human Centipede', Dieter Laser, como foi revelado esta quinta-feira, na conta do Facebook do próprio. Tinha 78 anos

"Lamentamos informar que o Dieter Laser morreu no dia 29 de fevereiro de 2020", lê-se numa nota partilhada na rede social.

Até à data, como relatam os meios de comunicação internacionais, não foram revelados mais pormenores, como a causa da morte.

Após a notícia, o produtor de cinema Tom Six escreveu no Twitter: "Estou totalmente chocado com a morte do Dieter. Ele era uma força da natureza, um ser humano único e um ator icónico. [...] RIP, meu amigo, viverás para sempre na tela".

Leia Também: Morreu o ator e ex-jogador de futebol Timothy Brown. Tinha 82 anos