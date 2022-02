Morreu o ator e dobrador Isaac Bardavid, esta terça-feira, 1 de fevereiro, "devido a problemas respiratórios", de acordo com o G1, que confirmou a notícia junto do neto do artista.

"Ele teve uma complicação por causa de doença respiratória crónica e o coração não aguentou. Estava com um quadro pulmonar crítico, respirava muito mal, e a taxa de oxigénio estava muito baixa", disse João Bardavid, neto de Isaac Bardavid.

O ator morreu dias antes de celebrar mais um aniversário. No dia 13 de fevereiro completaria 91 anos.

Isaac Bardavid ficou muito conhecido ao dar voz a personagens como Wolverine, Freddy Krueger, Tigre do 'Usinho Pooh', Robotnik do 'Sonic' e Esqueleto do 'He-man'.

O ator trabalhou ainda em várias novelas durante o seu percurso no mundo da representação, entre elas 'Escrava Isaura', 'O cravo e a rosa' ou 'Dois irmãos'. Também participou em episódio de 'Síto do Pica-Pau Amarelo'.

