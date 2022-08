Morreu Olivia Newton-John. A cantora e atriz perdeu a vida esta segunda-feira, 8 de agosto, aos 73 anos.

Um comunicado partilhado na sua conta oficial de Instagram confirma a notícia e revela que Olivia "faleceu pacificamente no seu rancho, no sul da Califórnia, esta manhã, cercada por familiares e amigos".

A mesma nota pede ainda que seja respeitada a privacidade da família "durante este período muito difícil" e lembra a luta de vários anos que a interprete de 'Physical' teve contra o cancro da mama.

"A Olivia é um símbolo de triunfos e esperança, partilhando há mais de 30 anos a sua luta com o cancro da mama. A sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, [organização] dedicada à pesquisa de plantas medicinais e [à cura do] cancro", cita o New York Post.

O filme 'Grease', recorde-se, está entre os vários sucessos que fazem parte da carreira de Olivia Newton-John. 'You're the One That I Want', o dueto com John Travolta para a banda sonora da trama, valeu-lhe uma nomeação ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original e a um Óscar na mesma categoria.

Como atriz brilhou ainda em produções como 'Two of a Kind', 'Sordid Lives' ou 'Sharknado 5: Global Swarming'.

A artista lançou mais 27 álbuns de estúdio ao longo de sua carreira. 'If You Love Me, Let Me Know', de 1974, e 'Have You Never Been Mellow', de 1975, atingiram o primeiro lugar na tabela da Billboard nos EUA. 'Physical', um dos seus temas de maior sucesso, foi regravada por outros grandes artistas como Kylie Minogue e Dua Lipa.

A carreira musical de Olivia Newton-John valeu-lhe quatro Grammys. Em 1974, recorde-se, participou na Eurovisão (em representação do Reino Unido) com o tema 'Long Live Love.'

