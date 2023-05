Andy Rourke, baixista dos The Smiths, morreu. Tinha 59 anos, avança o The Guardian.

A notícia do falecimento foi dada pelo guitarrista da banda, Johnny Marr, nas redes sociais.

"É com uma profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke por doença prolongada, cancro pancreático. Será lembrado como uma alma generosa e linda por aqueles que o conheciam e como um músico de talento supremo pelos fãs. Pedimos privacidade neste momento de tristeza", lê-se.

Rourke tocou clássicos dos The Smiths, incluindo êxitos como 'This Charming Man' e 'There Is a Light That Never Goes Out'.

Também integrou o grupo Freebass com outros dois baixistas reconhecidos, Peter Hook, dos New Order, e Gary 'Mani' Mounfield, dos The Stone Roses.

Para além disso fez parcerias musicais com nomes como Sinead O’Connor, Pretenders, Ian Brown, entre outros.

Recorde-se que em novembro do ano passado, Johnny Marr e Andy Rourke gravaram juntos pela primeira vez uma música desde que os The Smiths terminaram, há 35 anos.

A música, 'Strong Forever', fazia parte do álbum que os Blitz Vega lançaram à época, banda que Andy Rourke mantinha com Kav Blaggers, ex-Happy Mondays.

