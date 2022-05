Morreu a atriz Joanna Barnes, mais conhecida pelos papéis no clássico de Hollywood de 1961 'The Parent Trap' e no seu remake de 1998. Tinha 89 anos.

Sabe-se que a atriz morreu em casa, na Califórnia, na passada sexta-feira, como confirmou a amiga Sally Jackson, citada pelo Deadline.

Em 'The Parent Trap', a artista interpretou Vicky Robinson. Também fez parte de filmes como 'Home Before Dark', 'The War Wagon' e 'Spartacus'.

De destacar ainda que esteve nomeada para um Globo de Ouro pela interpretação de Gloria Upson, no filme 'Auntie Mame', de 1958.

