Morreu o ator que deu vida a Tyrell, o filho da personagem de Halle Berry no filme 'Monster's Ball' ('Depois do Ódio'), no passado dia 13 de outubro. Coronji Calhoun tinha 30 anos.

De acordo com a BBC, a causa da morte está relacionada com problemas cardíacos, mais concretamente "insuficiência cardíaca congestiva", como confirmou a sua mãe através de uma página na GoFundMe que foi criada para ajudar com as despesas do funeral.

Sabe-se ainda que o cineasta Lee Daniels, que produziu 'Monster's Ball', e Halle Berry contribuíram para as despesas e doaram mais de três mil dólares, ajudando assim a família de Coronji Calhoun.

