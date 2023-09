Mónica Sintra encontrava-se de férias em Marraquexe quando um grave sismo assolou Marrocos, deixando o país numa situação particularmente difícil.

A artista esteve hoje, 22 de setembro, no programa 'Casa Feliz', na SIC, no qual recordou o grande susto que apanhou.

"Quando aconteceu não tive a perceção imediata do que estava a acontecer. As coisas começaram a cair e eu comecei a chamar pelo Duarte que já estava a dormir", relata, referindo-se ao filho.

"O primeiro [sismo] foi assustador, mas o segundo - por ter consciência do que era e também pelo Duarte já estar acordado, [e] porque algumas pessoas passaram mal, desmaiaram - foi difícil. Foi o tentar gerir", recorda, notando que o seu hotel sofreu "pouquíssimos danos", algo que a levou a ficar hospedada por lá o resto das suas férias.

"Confesso que para além do hotel me ter transmitido muita calma, senti que seria muito mais impactante pela negativa vir no avião da Força Aérea, chegar aqui com a imprensa, do que propriamente estarmos ali num ambiente relativamente controlado", afirma, sublinhando que as atividades para os adultos foram canceladas, mas que o hotel arranjou formas de distrair os mais pequenos.

Leia Também: Já em Portugal, Mónica Sintra prepara-se para regresso ao trabalho