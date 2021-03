Toni Garrn surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma notícia feliz. A modelo, de 28 anos, está grávida do primeiro filho em comum com o marido, o ator Alex Pettyfer.

A grande novidade foi partilhada na rede social esta sexta-feira, dia 5 de março, juntamente com um vídeo de uma sessão de fotografias que fez para a edição alemã da Vogue.

“Tenho guardado este segredo por… quase seis meses. Finalmente posso partilhar as maiores novidades com todos vocês”, disse na legenda das referidas imagens.

No vídeo que pode ver na publicação abaixo, Toni revela a primeira reação quando descobriu que estava grávida. “Acho que a primeira palavra que veio foi ‘finalmente’”, lembrou. “Fiquei muito, muito feliz”, acrescentou.

Mas não ficou por aqui e partilhou ainda: “A melhor parte de estar grávida é definitivamente acordar todas as manhãs e saber que estou grávida. É a sensação mais linda e feliz. Toco na minha barriga imediatamente e estou super feliz por ter um filho dentro de mim”.

A modelo mal pode esperar para ter o bebé nos braços. “Só sonho com o seu rosto, como será, como vai cheirar… Simplesmente mal posso esperar para conhecer o meu bebé”, destacou ainda.

