Pensou em Lúcia Garcia? Então, acertou. A modelo portuguesa viajou no tempo e recuperou no baú de memórias este tesourinho da sua infância que não resistiu em partilhar nas redes sociais.

"Eu aqui com 7 anos, uma miúda cheia de sonhos que continua a sonhar, simples e lutadora, mas sempre com um espírito de brincalhona. É assim que continuo a levar a vida. Descobertas no baú", escreveu na legenda do tesourinho.

A imagem deixou os fãs enternecidos e mereceu comparações com as filhas de Lúcia - Matilde, de 12 anos, e Maria Clara, de quatro.

