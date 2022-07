Apesar de estar a passar por uma fase menos boa por causa do pedido de divórcio, Hilary Rhoda focou-se na comemoração do segundo aniversário do filho.

Esta sexta-feira, a modelo, de 35 anos, publicou na sua página de Instagram algumas fotografias que revelam um pouco da celebração da data especial.

Na imagens, a mamã 'babada' mostra o seu "doce menino", como o descreveu, carinhosamente, na legenda das mesmas. Veja na galeria.

De recordar que o menino é fruto da relação, entretanto terminada, de Hilary Rhoda com Sean Avery.

