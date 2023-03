O look usado por Tems na cerimónia dos Óscares 2023 está entre os mais comentados... e não pelos melhores motivos.

A cantora apostou num arrojado vestido branco, cuja alça assimétrica culmina numa espécie de chapéu armado em torno da cabeça.

O look destacou-se pela sua exuberância e pode até ter resultado na red carpet, mas a verdade é que no anfiteatro do Dolby Theatre acabou por gerar desconforto entre os restantes convidados.

Se pode ser difícil conseguir ver bem quando nos calha ter alguém muito alto à nossa frente, o quão dura essa missão se pode tornar tendo à frente uma enorme 'nuvem' branca de tule?

Nas redes sociais estão a circular diversas imagens de quem assistiu à cerimónia através da transmissão televisiva, notando a dificuldade de quem estava atrás de Tems. Aliás, mesmo quem esteve ao seu lado parece ter tido uma tarefa complicada.

As críticas não se fizeram tardar, gerando controvérsia e abrindo a discussão: Moda, estilo ou má educação?

Tems, recorde-se, estava nomeada a Melhor Canção Original pelo tema 'Lift Me Up', do filme 'Pantera Negra: Wakanda Forever'.

