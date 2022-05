A modelo francesa Amandine Petit prendeu todas as atenções ao desfilar na passadeira vermelha do primeiro dia do Festival de Cinema de Cannes.

A modelo escolheu para a ocasião um vestido comprido azul claro, ao estilo Deusa Grega. Porem, a transparência do look, aliada ao comprimento da racha e a uma pequena atrapalhação com a 'cauda' fizeram com que, num pequeno percalço, a miss França acabasse por mostrar mais do que era suposto. Tal como é possível perceber através das imagens captadas pelos fotógrafos presentes no local, Amandine ficou com as suas cuequinhas de cor nude à mostra.

Espreite na galeria as imagens que mostram o momento em que a modelo é traída pela racha... e pelo flash das câmaras.

