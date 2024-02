Millie Bobby Brown completou 20 anos e celebrou a data com o noivo, Jake Bongiovi, e os amigos mais próximos na noite de sábado, em Nova Iorque.

O aniversário da atriz foi esta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, mas a data começou a ser comemorada dias antes. De acordo com o Page Six, a estrela de 'Stranger Things' juntou-se ao grupo para um jantar no Cathédrale Restaurant.

Além disso, relataram ainda que Millie Bobby Brown terá pedido a todos os convidados para levarem pelo menos uma peça do look em branco e este foi o tom da festa.

