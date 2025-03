Miley Cyrus voltou a ficar em destaque, mas desta vez por causa das sobrancelhas. Isto porque a cantora, de 32 anos, surgiu com elas descoloradas nos Óscares.

No que ao look diz respeito, segundo a People, a artista escolheu um vestido preto Alexander McQueen com detalhes brilhantes e renda.

Apesar de já ter dado nas vistas mais do que uma vez pela escolhas de visuais que chamavam a atenção, desta vez foram mesmo as sobrancelhas a destacaram-se, como pode ver nas imagens da galeria.

