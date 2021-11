Mike Tyson revelou em declarações ao New York Post que começou a fumar veneno de sapo e que a droga só trouxe vantagens à sua vida, nomeadamente na forma como lida com as suas inseguranças.

"É outra dimensão. Antes de usar o ‘sapo’, estava arrasado. O oponente mais duro que já enfrentei fui eu mesmo. [...] Tinha uma baixa autoestima. Pessoas com grandes egos muitas vezes têm baixa autoestima. Usamos nosso ego para disfarçar isso. O ‘sapo’ tira o ego", afirmou.

"Se me conhecessem em 1989, conheceriam uma pessoa diferente. A minha mente não é sofisticada o suficiente para entender o que aconteceu, mas a minha vida melhorou. O propósito do ‘sapo’ é atingir maior potencial", acrescentou.

Sem ficar por aqui, realçou ainda que o veneno de sapo ajudou na sua concentração e o tornou mais "criativo" e "presente enquanto empresário".

