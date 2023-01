O vencedor do reality show da TVI explicou que a família sofreu com a sua participação no programa.

Miguel Vicente fez algumas confissões no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 10 de janeiro, onde marcou presença, bem como a namorada, Bárbara Parada. O vencedor do 'Big Brother' revelou, a certa altura, que a sua participação no reality show fez mesmo com que os seus pais recebessem "ameaças". "Um dos momentos mais duros que senti foi quando a minha família me disse que foi alvo de ameaças e a empresa do meu pai também", começou por revelar. "A minha mãe, o meu pai e a minha irmã passaram muito, muito mesmo", acrescentou. Leia Também: Miguel Vicente para Cinha: "Só voltava a participar se fosse consigo"