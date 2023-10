Miguel Vicente destacou junto dos seguidores a transformação do seu corpo. O vencedor do 'Big Brother' está mais magro e não deixou passar em branco a perda de peso.

Junto de uma montagem fotográfica com imagens atuais e outras de 2021, Miguel Vicente contou que há dois anos estava com 95 quilos.

"Hipertenso, muito em baixo de forma e completamente desligado do desporto e da atividade física. A foto foi tirada quando iniciei novamente a minha atividade física", disse, referindo-se ao início da etapa da perda de peso.

"Podia enumerar várias desculpas pelo meu desleixo mas a culpa foi minha e só minha! Sim, era proprietário de um restaurante que me roubava muito tempo e energia, mas o não controlar a minha alimentação e aos fins de semana comer em restaurantes e a beber bebidas alcoólicas foram o principal motivo", confessou.

"A transformação do corpo e da saúde começa na mente, e a importância de adotar hábitos que possibilitem uma vida melhor e mais saudável", afirmou de seguida.

"Quando falamos em vida saudável e transformação corporal, podemos pensar em várias coisas: dietas, exercícios, suplementação, procedimentos estéticos. E tudo isso ajuda na caminho para chegar ao corpo que desejamos. No entanto, há outro fator extremamente importante que muitas vezes deixamos de lado, mas que eu te quero deixar claro é a mente. Eu mudei o meu pensamento e vejam pelas fotos de 2023, onde me apresento com 77.7kg. Uma diferença de 17,3kg", destacou.

"O caminho é longo, com altos e baixos, mas o mais importante é nunca parar de caminhar! Vejam a mudança da minha expressão facial, fala por si!!! A minha confiança, a minha maneira de viver o dia a dia, o meu desempenho profissional, as minhas relações interpessoais, tudo isso melhorou muito", acrescentou. Veja abaixo o resultado:

