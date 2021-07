Continuam nas redes sociais as menagens de felicitações referentes ao 30.º aniversário de David Carreira. Depois da namorada, Carolina Carvalho, e do pai, Tony Carreira, seguiu-se a mensagem do irmão, Mickael.

"Parabéns, Doudou! Amo-te muito", declara Mickael na legenda de duas fotografias dos dois irmãos.

Uma das imagens mostra Mickael e David na atualidade e a outra é um tesourinho de infância de chorar a rir.

Veja as duas fotografias na galeria.

