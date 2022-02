Mickael Carreira já revelou na sua conta de Instagram o projeto que andou a preparar com a companheira, Laura Figueiredo. Trata-se da criação de uma coleção de joias cujo tema foi o amor.

"Todos os dias são importantes para partilhar o amor que sentimos e presentear a nossa melhor metade para que se sinta verdadeiramente especial. Uma joia é sempre algo eterno e com imenso simbolismo. O Santo António presente em todas as peças como Santo casamenteiro, protetor dos apaixonados, num escapulário com detalhes em zircónias de uma beleza única", revela o músico na legenda da publicação.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mickael Carreira (@mickaelcarreira)

