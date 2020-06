A família Kardashian não foram os únicos famosos a celebrar o Dia do Pai nas redes sociais. Muitas outras figuras públicas assinalar a data, que nos Estados Unidos foi comemorada este domingo, dia 21 de junho.

Entre os nomes conhecidos que não deixaram passar este dia em branco está Michelle Obama, que se declarou ao marido.

"Obrigada pela maneira como amas as nossas raparigas - e todos os jovens deste país, não importa quem sejam ou de onde venham. Sentimos o teu calor e generosidade hoje e todos os dias. Feliz Dia do Pai, Barack", disse na legenda de uma fotografia do marido com as filhas que têm em comum, Malia Ann Obama e Natasha Obama.

Madonna, que é mãe de seis filhos, também assinalou este dia no Instagram. "Feliz Dia do Pai para mim e para todos os pais que estão por aí, a fazer o seu melhor para guiar, inspirar e ensinar", escreveu.

Mas não ficou por aqui e dedicou ainda uma carinhosa mensagem ao pai, Silvio Ciccone, recordando um momento especial: "Feliz Dia do Pai!! O verdadeiro! Obrigada por me dares um senso de justiça e confiança para saber que posso lutar pelo que acredito e também pelo conhecimento de que nada é gratuito e tudo na vida deve ser conquistado".

Por sua vez, Justin Bieber lembrou na rede social uma fotografia de infância e desejou uma feliz Dia da do Pai ao progenitor, Jeremy Bieber. "É triste não poder estar contigo hoje, mas grato por Bay, Jaxo, Allie e Jazzy poderem estar contigo. Tem um dia incrível".

Gigi Hadid, que se prepara para ser mãe pela primeira vez, publicou também uma fotografia onde surge ao lado do pai e disse: "Feliz Dia do Pai. Amo-te muito! Obrigada pelos melhores irmãos, pela melhor comida, pelas melhores histórias e pelas melhores gargalhadas".

Também Rita Ora quis destacar este dia junto dos fãs. "Feliz Dia do Pai para o meu pai lindo e incrível. [...] És o melhor pai do mundo".

