Michelle Obama usou toda a garbosidade que lhe é característica para nas suas redes sociais partilhar com os seus seguidores uma reflexão que considera importante ter em conta quando o assunto é conseguir um casamento duradouro e repleto de aprendizagem.

“A semana passada, no #MichelleObamaPodcast, o Conan e eu refletimos sobre os nossos casamentos. Este relacionamento pode ser uma das peças mais fundamentais de nossa identidade – trazendo-nos muita alegria, significado e apoio todos os dias”, começa por escrever a antiga primeira dama dos Estados Unidos da América.

Mais adiante, Michelle revelou aqueles que, no seu caso particular, são os segredos para um casamento perfeito.

“Uma coisa é certa: também dá muito trabalho; muita honestidade connosco e com nossos parceiros. Isso é uma coisa que aprendi", completa, desafiando os seguidores a partilharem nos comentários da publicação quais as maiores lições que aprenderam com o matrimónio.

Às suas palavras, Michelle Obama juntou ainda uma rara fotografia do dia em que se casou com Barack Obama. Eis abaixo o registo:

