Michael Bublé recorreu ao Facebook para assinalar esta segunda-feira, dia 3 de abril, o 12.º aniversário de casamento.

O cantor aproveitou ainda a publicação para se declarar à companheira, Luisana Lopilato.

"Feliz aniversário para a minha linda esposa e para a minha figura de cera. Que a chama eterna do amor nunca derreta o rosto dele", começou por dizer Michael, brincando com uma fotografia onde Luisana surge ao lado da sua escultura de cera, exposta no Madame Tussauds.

"Para sempre a minha melhor decisão. Feliz 12.º aniversário de casamento", concluiu o cantor.

O casal, vale notar, tem quatro filhos. O mais novo nasceu em agosto do ano passado.

