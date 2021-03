Esta segunda-feira, dia 1, Micaela esteve à conversa com Manuel Luís Goucha durante o seu programa da tarde. A entrevista foi particularmente importante para a cantora uma vez que foi a primeira vez que o atual companheiro e seu agente, José Orlando, se juntou a ela.

A cantora explica que tudo começou quando regressou de Inglaterra, onde esteve emigrada e a trabalhar como empregada de limpeza.

A relação com José Orlando, inicialmente, foi puramente profissional, tendo em conta que este se ofereceu para ser seu agente e recuperar a carreira de artista.

O tempo foi passando, ambos conheceram-se e eis que uma paixão acabou por nascer.

"O que me atraiu mais nela foi a beleza interior. Ela tem uma grande humildade", afirmou José.

Micaela nota que os seus dois filhos reagiram bem a este relacionamento, mas que o mesmo não se verificou no caso das filhas de José, que precisaram de mais tempo para se habituar.

"As filhas do Zé inicialmente foi muito difícil porque ele vinha de uma relação de muitos anos. (...) Eu não queria estragar nada. Temos de as respeitar acima de tudo. São mulheres fantásticas", elogiou a artista.

Quanto à diferença de idades, cerca de 19 anos, Micaela assume estar muito confortável em relação a isto, não ligando ao que as pessoas pensam.

"Não me importa o que as pessoas pensam, é o toque, o que eu sinto. Além de ser um homem espetacular, com um coração enorme, é meu parceiro, companheiro, que me diz as coisas na hora certa, que conversa comigo. Tem um humor fabuloso, adoramos viajar. Temos sintonia. (...) Quando existe verdadeiro amor, a idade não pesa. Ela mete muitos de 18 no chinelo", completou.

