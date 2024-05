Kim Kardashian é uma das estrelas que mais dá nas vistas nos eventos da Met Gala, contudo, até que conseguisse atingir tal 'estatuto', a estrela passou por um processo de evolução de estilo ao longo dos anos.

A primeira Met Gala na qual marcou presença foi em 2013, quando estava grávida. Desde então, não falhou uma única edição do evento, tendo se destacado em alguns anos com as suas escolhas mais arrojadas.

Na presente galeria lembramos os visuais que Kim escolheu ao longo dos anos.

Qual o melhor? E o pior? Partilhe a sua opinião!

