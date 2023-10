Meryl Streep está em Oviedo para um evento especial. A atriz é a vencedora deste ano do Prémio Princesa das Astúrias para as Artes e vai recebê-lo pessoalmente.

Foi com boa disposição e muito sorridente que a atriz chegou ao Holtel Reconquista esta terça-feira, dia 17, imagens divulgadas pela revista Vanitatis, que pode ver aqui.

Antes desse evento, que decorrerá na sexta-feira, dia 20, no Teatro Campoamor, palco desta entrega de prémios todos os anos, a atriz estará esta quarta-feira, dia 18, num colóquio com António Banderas que terá como tema 'Sem Guião', no qual Streep falará um pouco sobre a sua vida e a sua carreira.

