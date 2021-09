O filho de Merche Romero, Salvador, de dez anos, iniciou hoje, quinta-feira, uma nova etapa escolar, facto que levou a DJ e apresentadora de televisão a partilhar um longo desabafo nas suas redes sociais.

Merche mostrou-se desagradada pelo facto de alegadamente o filho não contar nesta etapa com o apoio e presença do pai, Tó Pereira, conhecido como DJ Vibe, e lançou duras críticas ao ex-companheiro.

"ATENÇÃO. Bom dia a todos, mas hoje em especial a todas. A todas as mães que ficam responsáveis de cuidar e educar os seus filhos apenas porque sim! Dificuldade/Responsabilidade", começa por apontar.

"Um filho não se descarta, muito menos com guarda partilhada, apenas porque o outro lado desiste e deixa toda a responsabilidade do filho em comum nas mãos da mãe e na sua vida, ignorando todas e quaisquer necessidades… por vezes ficando eu sem chão", atira, deixando claro que se refere ao seu caso pessoal e a relação de Tó Pereira com o filho.

Por fim, Merche agradece à mãe, avó de Salvador, todo o apoio que tem dado no crescimento e educação do menino. "Obrigada à minha mãe por me ter dado os valores e educação que tenho e claro por me ajudar a criar o nosso menino para poder trabalhar! Um bem haja a todos e dia feliz! Está um dia lindo, quando se trata dos nossos filhos… a música é outra", termina.

