Laura Figueiredo e Mickael Carreira anunciaram no início desta semana que aguardam a chegada do segundo filho em comum. A notícia foi recebida com enorme alegria, levando a que o casal fosse inundado de mensagens por parte de familiares, amigos e fãs.

Além dos esperados comentários de felicitações, a apresentadora conta ter recebido muitos palpites sobre o sexo do bebé.

"Vocês mandaram tantas mensagens com as apostas sobre o baby barriguitas, que vale postar e deixar aqui para os vossos palpites…", declarou Laura na legenda de uma nova fotografia partilhada na sua conta oficial de Instagram.

Quanto às preferências lá de casa, a companheira de Mickael Carreira assegura: "Por nós é indiferente, só queremos um bebé feliz e saudável".

Laura Figueiredo e o filho mais velho de Tony Carreira já são pais de uma menina, Beatriz, que nasceu em 2017.

