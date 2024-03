Durante a visita oficial de Camilla a Belfast, capital da Irlanda do Norte, não foi a rainha quem mais se destacou. O centro das atenções acabou por ser uma criança de quase dois anos, que foi vestida a rigor para receber o membro da realeza.

Foi quando a rainha passou pela Knotts Bakery, entre outras lojas, na quinta-feira, que encontrou o pequeno Fitz Corrie-Salmon.

O menino, que vai completar dois anos daqui a um mês, estava com um smoking para impressionar Camilla, e conseguiu.

Fitz sorriu quando a rainha entrou no estabelecimento, que é propriedade do pai do menino, William Corrie, e Camilla interagiu com a criança.

Em conversa com a Sky News, os papás destacaram que Camilla deixou o menino "à vontade". Um dia que, dizem, a família irá "lembrar para sempre".

Sobre o estado de saúde do rei Carlos III, Camilla explicou que o marido está a receber tratamento contra o cancro e que "ficou desapontado" por não poder visitar a Irlanda do Norte.

