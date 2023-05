Depois de ter comemorado o seu 32.º aniversário no dia 25 de maio, Joana Machado Madeira voltou a celebrar a data este fim de semana.

A mulher de Eduardo Madeira esteve na terra natal, em Elvas, e foi por lá que festejou de novo o aniversário com as amigas, tendo terminado com o concerto da banda D'ZRT no Coliseu Rondão de Almeida.

"Melhor festa de aniversário de sempre na minha terra com as minhas amigas alentejanas ao som dos D'ZRT", escreveu junto de algumas imagens que publicou na sua página de Instagram e que pode ver abaixo:

