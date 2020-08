"14 meses de amamentação sem fim à vista", foi com estas palavras que Melânia Gomes começou a recente publicação, feita na sua página de Instagram, onde fala abertamente sobre a amamentação.

Depois de há um ano, depois do nascimento da filha, Mafalda, ter partilhado as dificuldades que passou numa fase inicial da amamentação, a atriz voltou a destacar o tema na rede social.

"Este ano partilho vários momentos reais deste acto de amor que é para mim amamentar. Por mim, a minha filha terá sempre maminha quando ela quiser, onde quiser, até ser bom para as duas. (Só me falta amamentar num barco)", acrescentou na legenda de algumas fotografias únicas.

"O início da amamentação foi tão atribulado para mim que nunca pensei conseguir viver todos estes momentos, que estão aqui neste álbum. Todos cheios de verdade e amor. Só quem já passou por isto sabe que é assim, certo? Como o tempo interminável a tirar leite ao princípio para sair tão pouco, sempre acompanhada por um bom gelado... Não é mamãs de verão?", lemrou.

"Quero com isto tudo dizer-vos que não há leite fraco ou pouco leite, há bebés que ainda não sabem mamar, só isso. São eles que estimulam a nossa produção, mas nós podemos ensiná-los a mamar. Por isso, se quiserem amamentar, como eu quis, mas tiverem dificuldades, não desistam e peçam ajuda! Há muitas saídas para este caminho, acreditem! E eventuais dificuldades económicas não são um obstáculo. Existem profissionais especializados em todo o lado, bem como linhas de apoio... E vale tudo a pena, porque não há mesmo melhor para os nossos bebés do que o nosso leite, seja durante o tempo que for", destacou de seguida.

