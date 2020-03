Melânia Gomes viajou, recentemente, até ao Funchal onde atuou com a peça 'Ding Dong', esta sexta-feira e sábado, mas não foi sozinha. Como já tinha revelado, decidiu levar consigo a filha, Mafalda, que acaba de completar nove meses.

"O trabalho leva-me até ao Funchal e eu levo a Mafalda comigo. Para já, sempre que for mais do que uma noite fora, ela vai comigo. Vai ser a sua primeira viagem de avião! Mais uma aventura... Foi um dia inteiro a fazer malas", disse na sua página do Instagram momentos antes de partir para a ilha da Madeira.

Após chegar à ilha, a atriz voltou a dar novidades na mesma rede social, onde confessou que este foi um momento especial. "Tem sido intenso, trabalhar e viajar com uma bebé tão pequena... Mas trazer a Mafalda onde me estreei com 9 anos, e ela fazer 9 meses aqui, é especial", escreveu, deixando a promessa de voltar ao Funchal "com calma e em família".

