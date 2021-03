Mel Jordão usou a sua conta de Instagram para informar os fãs de que tinha sido submetida a uma cirurgia: "Ontem fiz uma pequena cirurgia para retirar um endometrioma (causado pela cesariana). Correu tudo super bem e já estou em casa", revelou esta quinta-feira, dia 11 de março.

No dia a seguir, depois de partilhar o significado de um endometrioma, Mel acrescentou: "No meu caso uma célula do endométrio viajou durante a cesariana e instalou-se onde não devia".

[Esclarecimento feito por Mel Jordão nas redes sociais.]© Instagram - Mel Jordão

Recorde-se que Mel Jordão é mãe da bebé Penélope, de um ano, fruto do seu relacionamento com Diogo Piçarra.

