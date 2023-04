Meghan Markle deu que falar este fim de semana depois de o jornal The Telegraph ter revelado o conteúdo de uma carta que a duquesa de Sussex enviou ao rei Carlos III.

No entanto, e apesar da controvérsia, a mulher do príncipe Harry decidiu colocar o drama de lado e aparecer num vídeo de maneira a apoiar o amigo de longa data, o fotógrafo Misan Harriman.

Misan, note-se, é bastante próximo da ex-atriz, tendo sido uma das pessoas que falou a favor dos duques de Sussex para o seu documentário na Netflix.

Foi ele o responsável por captar momentos como a segunda gravidez de Meghan e o primeiro retrato oficial de Lilibet, filha mais nova do casal.

Neste sentido, Meghan filmou uma pequena introdução para a palestra que Misan na Ted talk.

"O nosso próximo convidado tem uma perspetiva única para uma boa fotografia. Já experienciei o seu talento em primeira mão, depois de ter registado momentos de grande importância para mim e para a minha família. E sei que muitos outros também viveram isto", notou.

"As lentes dele fotografam tudo, desde eventos que mudaram o mundo, até momentos invisíveis que todos precisávamos desesperadamente de ver a par com alguns dos rostos mais conhecidos do planeta", continua.

"Mas este nem sempre foi o seu caminho e poderão ficar surpreendidos a quem ele dá créditos pelo seu sucesso. Por isso, é com um enorme entusiasmo que peço que deem as boas-vindas ao palco da TED, o meu querido amigo, Misan Harriman", completou.

Leia Também: Meghan Markle reage após carta pessoal a Carlos III ser divulgada