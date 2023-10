Meghan Markle tem planos para crescer nos Estados Unidos, apesar de a duquesa de Sussex ainda não ter lançado projetos de grande envergadura, mesmo depois de ter assinado contrato com a agência de talentos WME.

Segundo uma fonte da revista OK!, um dos problemas que a agência tem enfrentado é encontrar projetos que deem para a duquesa e para o príncipe Harry, uma vez que, estrategicamente, formam uma dupla mais interessante.

"A Meghan assinou com a WME, o Harry não. Eles estão a lidar com a imagem do casal, mas a Meghan é a sua única cliente", explica a fonte.

"Têm surgido oportunidades que não são ideais para a Meghan porque ela teria que trabalhar a solo", nota ainda.

"Um outro projeto foi colocado de lado porque não se encaixava com o caráter do Harry. É esse o dilema que estão a enfrentar. Não é fácil", sublinha.

A mesma fonte conta que o objetivo não passa por Hollywood, pelo contrário. "Toda a gente sabe que esse não é o caminho certo para um membro da realeza. Ela irá concentrar-se mais em iniciativas de caridade, palestras, patrocínios e aparições. É pensar no que a família real faz em Inglaterra, mas nos EUA em maior escala", completa.

