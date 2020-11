Meghan Markle e o príncipe Harry estão a comemorar o primeiro Dia de Ação de Graças - feriado que se celebra nos EUA na quarta quinta-feira do mês de novembro - na nova casa, em Montecito, Califórnia.

O duque e a duquesa de Sussex estão a celebrar este dia especial junto do filho que têm em comum, o pequeno Archie, de 19 meses. A família estará acompanhada da mãe de Meghan, Doria Ragland, que mora em Los Angeles.

"Eles estão muito felizes", disse uma fonte à revista People na edição desta semana. "O Archie está a crescer tão rápido. Como família, eles passam horas fora de casa", acrescentou.

Além do Dia de Ação de Graça, o pequeno Archie também comemorou o Halloween no mês passado com doces e travessuras, como manda a tradição, destaca a mesma publicação.

